“Yo quiero que la gente de Cadereyta tenga la certeza de que no va a haber un solo empleo que se pierda en el próximo sexenio a manos de un cambio de modelo. Se trata de hacer un cambio de modelo para que haya más inversión, no para que haya menos inversión; para que haya más empleo, no para que haya menos empleo”, declaró a medios de comunicación.

Un día después del segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Máynez retomó su habitual gira por las universidades del país y sus eventos de campaña.

Las y los jóvenes cambiaron el guion de la elección y cada día es más claro. Hoy estuvimos en la @udem, la universidad número 29 que visitamos en la campaña.



¡Gracias por defender su derecho a construir un mejor futuro y por no resignarse a votar por cuál es la versión menos… pic.twitter.com/JVO6HvuFqu — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 29, 2024

Sobre el encuentro, consideró que las candidatas a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, no presentaron propuestas para atender los problemas del país.