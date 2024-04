Los candidatos presidenciales se dicen ganadores tras segundo debate

Máynez asegura que no niega a quien lo apoya

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que no niega a los dirigentes que lo apoyan ni a los candidatos.

"Me da orgullo la gente que me acompaña en este proyecto, no estoy solo, no niego a los dirigentes que me postulan ni a los candidatos", dijo.

Y al igual que sus contrincantes, ganó el debate presidencial. "Sé que no les gustó que gané el debate, pero ganamos de nuevo", dijo el candidato.

Tras el debate presentó su libro, el cual dijo que es unos días estará en las librerías del país y recordó que el mensaje final que dio en el encuentro es un texto de su hijo de 5 años.