Inhabilitan a titular del Instituto Electoral de Oaxaca

Las presiones no son nuevas

Elizabeth Sánchez establece que las presiones “no son nuevas”, porque también las vivió durante la elección para renovar la gubernatura del estado, en 2021.

“El señor (Cruz Rodríguez) cuando en un principio venía el tema de las licitaciones para el tema de la gubernatura tuvo mucha presión hacia mí para contratar alguna empresa para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). No se tomó en consideración lo que el quería, entonces empezaron las presiones primero hacia las personas cercanas a mí, a la coordinadora administrativa, a la secretaria ejecutiva, que la suspendió por no haber rendido su declaración patrimonial”.

Además, insistió en que las compras se hicieran conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado y no el Reglamento de Adquisiciones de Instituto, aprobado en el 2021.

Licitaciones en duda

De cara a la impresión de las papeletas electorales, resalta que en 2023 “había la intención” de que Talleres Gráficos de México (TGM), para elaborar el material y la documentación, es decir, urnas, mamparas, boletas, actas.

“La intención era ir con TGM, sin embargo, el propio contralor fue a presionar al Comité de Adquisiciones para que no se hiciera de esta manera, que había un riesgo, que TGM no iba a entregar a tiempo, que no otorgaba fianza. Mil pretextos para no ir con Talleres Gráficos, lo que causó mucha preocupación al interior de Comité de Adquisiciones”, narró.

De acuerdo a la exconsejera presidenta, el presupuesto para elaborar la paquetería electoral por parte de Talleres Gráficos de México era de 48,000,000.

“Ahora con estas licitaciones, el material electoral se contrató por 60,000,000 de pesos y la documentación electoral por 41,000,000 de pesos, son 100,000,000 de pesos, una diferencia de 52,000,000 de pesos que el Instituto se pudo haber ahorrado, pero ahí hubo la intensión de no ir con Talleres Gráficos, sino con una empresa privada”, lanzó.

Elizabeth consideró que “esta es una parte del fondo de este asunto, de la inhabilitación por parte de la Contraloría, que pone además el riesgo el proceso electoral, porque en este momento no hay presidencia provisional del Instituto”.