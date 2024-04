Gálvez denuncia amenazas a los chiapanecos para que no asistieran a sus eventos

Por lo que cuestionó a los asistentes qué México le quieren dejar a sus hijos, pues dijo que ellos han vivido la inseguridad que hay en el estado, como los retenes.

“¿Le quieren dejar un México violento, un México donde les da miedo a las mujeres salir a la calle, un México donde han asesinado a 180,000 personas, donde asesinan todos los días a seis mujeres, donde han asesinado a 341,000 niños y 40,000 jóvenes? Ese el México que tenemos, es el México que la candidata de Morena que está mejor que nunca, porque no lo conoce”, mencionó.

Antes de este evento, la contendiente de la oposición estuvo en Huixtla, donde señaló que su equipo de campaña le dijo que no estaban dejando pasar el transporte, por lo que en el lugar había poca gente.

“Aquí estoy, miren, mi equipo me decía: oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo, yo así hubiera uno, estaría aquí. Por uno yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar, yo me doy por servida”, dijo.

El domingo pasado, en su camino a Tapachula, la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, fue interceptada mientras viajaba en su camioneta por hombres cubiertos del rostro en la entrada al municipio de Motozintla, Chiapas.

Estos hombres, vestidos de negro, le pidieron a la candidata presidencial morenista evitar que Motozintla “sea un desastre más”, como ocurre con su localidad vecina Frontera Comalapa, que está bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).