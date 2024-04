Candidatos a Presidencia y CDMX firman Pacto por la Primera Infancia

La primera en hacerlo fue Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza Morena-PVEM-PT. Tras saludar a las infancias presentes en el evento y sentarse a su lado, Sheinbaum expuso en cinco minutos sus principales propuestas en favor de la niñez mexicana, como apoyo desde el embarazo a las mujeres, garantizar el acceso a servicios de salud, a tamizajes neonatales y vacunación.

También prometió educación inicial y estimulación temprana, así como políticas que refuercen la lactancia materna y la alimentación nutritiva.

Antes de firmar el Pacto, Sheinbaum aseguró que si ella no fuera política y científica, habría sido profesora de preescolar. “Las niñas podemos ser lo que queramos ser, podemos ser ingenieras, podemos ser bomberas, podemos ser policías; podemos ser diputadas, senadoras, científicas y presidentas de la República”, les dijo a las niñas asistentes al evento.

El segundo turno fue para Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD. Durante su mensaje, la exsenadora prometió combatir la violencia contra las infancias, acabar con la pobreza extrema donde viven, recuperar el programa de estancias infantiles, beca universal de preescolar a medio superior y un nuevo programa social de alimentación. También prometió garantizar la alimentación sana e impulsó a las niñas a estudiar la carrera que deseen.

"Como presidenta voy a cuidar a todos los niños, vamos a garantizar que todos los pueblos del país tengan lo necesario y ya no haya violencia, que podamos salir a las calles en paz, salir a jugar con nuestros amigos", dijo.

En medio del diálogo, la candidata le preguntó a los menores presentes si les gustaba fútbol y si querían poder salir a jugar con la pelota a la calle sin que sus papás les dijeran que 'ya métete' y que otros pudieran salir a jugar, a lo que los pequeños, respondieron ¡sí!

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), prometió incrementar el presupuesto destinado a la primera infancia. El aspirante llegó acompañado de su esposa e hijos y aseguró que trabajará por arreglar los parques en donde juegan las infancias, las escuelas; por garantizar medicinas, desayunos nutritivos y vacunas.

Máynez conmueve al auditorio al leer lo que, afirma, son las propuestas para las infancias de su hijo Luciano, de 5 años, y que él retomará.

El candidato conmovió a la audiencia al presentar las propuestas para las infancias de su hijo Luciano, de 5 años, y que dijo él retomará.

“Que todo sea rock and roll y futbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas, que los abuelos y abuelas sí traigan sus tenis, que no se seque el lago, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en las granjas haya más bebés de los animales y que haya más escuelas y que no cuesten mucho, que ya no sean tan caras las gasolinas y que el pasto no esté venenosos, que las niñas y niños no estén pobres, que todos pueda ir a la feria, que tengan una casa calientita y fresquita”, expuso.