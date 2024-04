Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 21 de abril

Sheinbaum critica el abuso de amparos en defensa de la reforma

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, PT y PVEM, expresó su apoyo a la reforma que limita el uso de los amparos, argumentando que se ha hecho un uso excesivo de este recurso legal.

"La reciente reforma que se hizo es muy importante porque hay un abuso de los amparos y, ahora, no que la gente no tenga posibilidad, que la ciudadanía no tenga ese derecho que es indispensable, sino que se generalizan las resoluciones", expresó en una conferencia de prensa en Comitán de Domínguez, Chiapas.

INE y OEA acuerdan observación internacional para las elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha acordado la presencia de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones del 2 de junio. En esta jornada, los ciudadanos mexicanos elegirán al próximo presidente, así como a los miembros del Senado, la Cámara de Diputados y diversos cargos locales en nueve estados del país.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, y Luis Almagro, secretario general de la OEA, firmaron un acuerdo que permite a la organización internacional realizar labores de observación durante el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, según informó el INE a través de un comunicado.

Máynez sostiene que los asesinatos de políticos no se detendrán sin una nueva estrategia de seguridad

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, expresó desde Tamaulipas su preocupación ante los recientes actos violentos contra políticos, argumentando que reflejan la grave situación de inseguridad que atraviesa el país.

En una entrevista al llegar a Ciudad Madero, el candidato señaló que las agresiones contra los políticos no cesarán mientras persista la inseguridad generalizada. Además, criticó a los partidos políticos por no enfrentar de manera adecuada la problemática y por, según él, actuar como "cómplices del crimen organizado"