Entre contrastes y refuerzos políticos, candidatos en CDMX afinan estrategia

La candidata de MORENA gobernó #Iztapalapa casi 10 años y no cumplió, mintió: no dejó una alcaldía segura, no resolvió la falta de agua y ahora hay más pobreza.

Ante sus utopías mis resultados reales. #ElCambioViene con una #CiudadDeOportunidades pic.twitter.com/Uth4UagzLj