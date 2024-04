Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 17 de abril

Brugada propone establecer un corredor ferroviario e industrial entre AIFA y Azcapotzalco

La candidata a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, ha propuesto transformar el centro logístico de Pantaco en Azcapotzalco en el principal corredor ferroviario e industrial del país. Esta iniciativa busca aprovechar su ubicación estratégica y su conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Durante la presentación de su plan para una Ciudad Industrial en Azcapotzalco, Brugada, quien representa a la coalición Morena, PT y PVEM, enfatizó que esta área y el centro logístico de Pantaco se convertirán en puntos de referencia para atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras.

Chertorivski establece compromisos con los restauranteros de la CDMX

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, sostuvo una reunión este miércoles con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

En este encuentro privado, Chertorivski enfatizó la necesidad de continuar colaborando estrechamente con el sector restaurantero para impulsar su crecimiento, fomentar la capacitación, y promover la generación de empleos y riqueza mediante un diálogo y cooperación constantes.

Durante la sesión con los restauranteros capitalinos, el aspirante a la jefatura de gobierno se comprometió a implementar las siguientes iniciativas:

- Facilitar la tramitación administrativa para la apertura de nuevos negocios.

- Promover la capacitación y profesionalización de los trabajadores del sector.

- Abordar el tema de la informalidad en el sector restaurantero.

- Mejorar las condiciones de seguridad para los establecimientos.

- Mantener un diálogo fluido con el gobierno local.

- Reforzar la legislación vigente que afecta al sector.

- Proponer soluciones concretas a la crisis hídrica que enfrenta la ciudad.

Xóchitl Gálvez exige a Zaldívar presentar pruebas o dejar de quejarse

Tras las afirmaciones de Morena y Arturo Zaldívar el martes 16 de abril, en las que señalaron que la actuación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, favorece a Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición emitió una respuesta a los comentarios del exministro. Gálvez instó a Zaldívar a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones y le pidió que dejara de quejarse.

“Mi respaldo a la ministra. No hay un tema político. Yo ando en campaña y ella está en lo suyo; yo no la he visitado, no la he visto. Y si Zaldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando, porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él”, dijo la contendiente.

Sheinbaum se compromete a extender el Tren Maya hasta Puerto Progreso

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", anunció en un mitin con mujeres rurales en Ticul, Yucatán, que de ser electa presidenta de la República, extenderá el Tren Maya hasta Puerto Progreso.

“Vamos a desarrollar Puerto Progreso, hacer que el ferrocarril llegue hasta allá”, expresó la candidata presidencial sobre el Tren Maya.

En el mismo evento, Sheinbaum reafirmó su compromiso de continuar con los principios de la Cuarta Transformación y con las iniciativas impulsadas por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Encuesta de Encuestas de Expansión: Sheinbaum lleva ventaja de 28 puntos

Según la Encuesta de Encuestas publicada por Expansión Política este miércoles, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", lidera las preferencias electorales con un 60% de las intenciones de voto. En segundo lugar se encuentra Xóchitl Gálvez, abanderada de la alianza "Fuerza y Corazón por México", con el 32%. Mientras que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, se sitúa en el tercer lugar con solo el 5% de las intenciones de voto.