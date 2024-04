Diario de campañas | Xóchitl propone renegociar con EU la entrega de agua

En su gira por Zacatecas, la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Shienbuam, ofreció llevar la paz, así como, dijo, lo hizo en la Ciudad de México.

“Lo hicimos en la Ciudad, ya lo inició el presidente y lo vamos a continuar en todo el país. Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México”, aseguró en su mitín de Loreto.

En el arranque del año, Zacatecas se ubica como la entidad número 19 en homicidios dolosos, sin embargo, en los últimos meses ha tenido varios los episodios de violencia contra la población e incluso autoridades.

Para lograr la seguridad, Sheinbaum afirma que no se necesita mano dura, sino de justicia.

“Y no es un asunto de mano dura, no, no nos confundamos porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, más que acabar con la democracia y con las libertades del pueblo. Es un asunto de justicia, de que haya justicia social y también que funcione el sistema de justicia en nuestro país. Por eso, queremos también que mejore el Poder Judicial en México, porque los jueces a veces liberan delincuentes ¿o funciona bien el Poder Judicial?”, comentó.