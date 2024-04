Lucy Meza, candidata en Morelos: "Hoy tenemos miedo de salir a pedir el voto"

"Queremos regresarle la dignidad, la seguridad, el desarrollo social, reactivar al campo, generar emplear, salir libres a las calles, hoy no podemos salir a la calle, porque tenemos miedo", dice la candidata.

La entidad es encabezada actualmente por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien es parte de Morena y el PES, y hoy es candidato a diputado por representación proporcional o "pluri".

Un estudio económico de Citibanamex señaló que en dicho estado es “muy probable” que se produzca un voto de castigo para el actual mandatario al ser el peor evaluado del país, por lo que podría llegar la alternancia.

¿Quién es Lucy Meza?

Lucia Meza Guzmán, mejor conocida como Lucy Meza, era parte de Morena, pero al no obtener la candidatura a la gubernatura de Morelos, renunció al partido; tras ello fue elegida por la coalición del PRI, PAN y PRD para la contienda de dicho estado.

(Facebook/LucyMezaGzm)

Ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana (ULA), campus Cuernavaca. Tiene cursos sobre Análisis Político en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad George Washington, actualmente cursa la Maestría en Seguridad Publica y Políticas Públicas.

Morelos es una de las tres entidades con mayor número de víctimas de violencia política desde que inició el actual proceso electoral (septiembre 2023) al primero de abril de este año, según un estudio de la consultora Integralia.

El informe de dicha consultora señala que en el periodo mencionado se han registrado 36 víctimas en Morelos; mientras en Guerrero, 73, y Michoacán, 56, los cuales ocupan el primero y segundo lugar respectivamente, con más agresiones políticas.

Uno de los casos más sonados fue el de Giovanni Lezama Barrera, quien era aspirante a diputado local, pero en enero fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de un gimnasio.

Aquí un fragmento de la entrevista de Expansión Política con la candidata.

-Morelos se está caracterizado por ser una de las entidades violentas, vemos a candidatos agredidos ¿cómo ve todo esto?

Es muy triste y estoy muy consternada. Ahora vivimos un escenario lleno de incertidumbre. Hoy tenemos miedo los candidatos de salir a pedir el voto. Por esta inseguridad tan terrible que tenemos. Solo en una caminata que tuvimos a 500 metros hubo una balacera en Temixco; hoy en Cuautla, a 200 metros de donde estábamos igual otra balacera. No podemos seguir en esta situación.

Ahora hacemos campaña en un contexto inseguro.

–¿La han amenazado?

Desde el año pasado recibí amenazas de que me bajara de la candidatura, que ya no siguiera compitiendo que me iban a ir a cazar; me mandaron mensajes, llamadas telefónicas. Presente mi denuncia en la Fiscalía (General de la República) y solicité que me activarán el protocolo a nivel federal y ahora traemos el protocolo por parte de la Sedena, que nos acompaña a hacer campaña.

-¿Desde cuándo la trae esta protección? ¿Con esa seguridad sigue recibiendo amenazas?

Desde a finales de enero. Sí (he seguido recibiendo amenazas), en mensajes y ya no contestó número que no conozco para que no nos digan nada.

-¿Cuántos candidatos de su coalición están siendo protegidos?

Protegidos no tenemos a ningún, pero en enero nos mataron ya a un regidor que iba de candidato a diputado local del PAN, que es Geovanni Lezama; la semana pasada balacearon a nuestro candidato a presidente municipal de Cuautla , Jesús Corona, y antier amenazaron a nuestra candidata a diputada federal a Yndira Sandoval que se bajara o que la iban a matar.

-¿Usted es la única protegida?

Creo que ya le van a poner a Yndira (Sandoval). Solo nosotras dos.