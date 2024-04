Estudiantes del IPN arropan a Sheinbaum; promete que educación será un derecho

Su experiencia como profesora la ocupó para dirigirse a los jóvenes y hasta para dejarles una tarea: no olvidarse de México.

“La obligación de todo joven es pensar que por el bien de todos y todas, primero el que menos tiene. ¿Por qué es obligación pensar en ello? Porque si no pensamos en ello nos olvidamos de disminuir desigualdades y de acabar con la pobreza en nuestro país”, destacó.

Sheinbaum también habló del pasado y criticó que en gobiernos anteriores se les llamó “ninis” a quienes no estudiaban ni trabajaban. Sin referirse al debate y su actuación de la noche del domingo, la puntera en las preferencias electorales señaló que ella sí puede sostener que está orgullosa del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras qué hay quienes no pueden estarlo de aquellos mandatarios de PRI y PAN.

Cuando alguno de los estudiantes le gritó que el PRI ya se está yendo de los gobiernos, Sheinbaum aprovechó para criticar que ese partido tiene a más exgobernadores en la cárcel que en funciones, lo que demuestra que ya se fue.

Los estudiantes le aplaudieron sus propuestas para entregar becas universales, no cuotas para tecnológicos, abrir nuevas universidades y la decisión de terminar con el examen de selección para el nivel medio superior.

Sheinbaum propuso que ningún joven que tenga deseos de estudiar se quede sin preparación académica e impulsar el talento de los jóvenes para posicionar a México como una potencia.

“¡Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías! Son aves que no se asustan de ánimas ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, ¡que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, ¡viva la literatura!”, fue un fragmento que leyó Sheinbaum a los jóvenes veinteañeros, quienes de principio a fin arroparon a la mujer que busca ser la primera presidenta de México.