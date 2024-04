Xóchitl Gálvez admite en el ITAM que en todos los partidos hay "impresentables"

Aseguró ser libre e independiente para decidir sobre las acciones a aplicarse en su gobierno, y enfatizó que representará un proyecto de ciudadanos y de la gente presentable.

“En mi gabinete habrá gente honesta, trabajadora y capaz”, ofreció.

También fue cuestionada sobre los derechos ganados para las mujeres y la comunidad LGBTTTI, la candidata mencionó ser una mujer de “libertades”, por lo que aseguró que apoyará a quienes interrumpan su embarazo y a quienes decidan tener sus hijos.

“El PAN no me ha impuesto una agenda. Me ha respetado. Voté a favor de que no hubiera terapias de reconversión”, comentó ante estudiantes, quienes en su mayoría la recibieron entre aplausos.

En el encuentro también fue cuestionada sobre la cárcel de máxima de seguridad que ofreció construir; sobre el tema, aseveró que con esta propuesta no significa que cambiará el sistema de seguridad para asemejarse al de El Salvador.

Incluso, volvió a tocar el tema de su hermana, quien se encuentra desde hace 12 años en el penal de Santa Martha Acatitla, y señaló que aún no es sentenciada, pero dijo que si ella es culpable, lo pagará.