Chertorivski presenta plan de desarrollo económico; ofrece crecimiento del 5%

Esa consejería tendrá además la función de digitalizar todos y cada uno de los trámites para la apertura de un negocio “para que en la ciudad de México el que quiera abrir un negocio lo puede abrir en tan sólo un día”.

Respecto a la banca de desarrollo de la ciudad Chertorivski recordó “el día de hoy tenemos que depender de la banca comercial o bien de la banca de desarrollo nacional de nacional financiera de Banobras para poder financiar nueva obra y nueva infraestructura de la ciudad”.

Pero si la ciudad tiene su banca de desarrollo se encargará de proyectos bien planeados, de asegurar la modernización de la infraestructura de la ciudad y de asegurar su viabilidad financiera.

“Si hay una banca de desarrollo local, ese financiamiento puede ser mucho más lógico y mucho mejor planeado. La banca de desarrollo tendrá un doble propósito, por un lado entregar el Financiamiento de inversión pública de la ciudad y por otro lado ser el receptáculo de un gran banco de proyectos de infraestructura”, detalló.

También propuso la creación de una “agencia invierte en la Ciudad de México” que será la responsable de salir al mundo a buscar nuevas inversiones “las va a traer les va a dar seguimiento, va a generar las capacidades para que estas empresas se puedan instalar con facilidad; vamos a construir posibilidades para que esas empresas estén comprometidas con generar empleos para los 70,000 jóvenes que se gradúan cada año de universidades”.

“Vamos a tener más mundo para la ciudad de México y vamos a llevar la ciudad de México también al mundo”, remarcó.

Asimismo, planteó desarrollar una “plataforma digital de información económica” que provea de datos pues “muchos negocios tienen poca probabilidad de éxito porque no tienen información correcta para poder operar”.

Esa plataforma le dará al negocio toda la información que necesita en un solo sitio para tomar las mejores decisiones “si pongo una papelería más me vale saber cuántas papelerías hay alrededor ; cuántas escuelas primarias, secundarias… cuánto venden, cuánto cuesta la renta del metro cuadrado de un local que tenga uso de suelo para poder ser papelería. Con mejor información tomo decisiones que me permiten desarrollar una empresa un pequeño negocio”.

Habría además una ”plataforma clausura cero” para que cualquier negocio que se registre en un padrón no será sujeto a poder ser clausurado “no habrá clausuras por falta de algún papel y habrá acompañamiento para que todos los negocios están regulares”.

Esto porque “ es imposible que es una empresa un pequeño negocio un pequeño restaurante que apenas abrió llegan y lo clausuran porque el extintor estaba dos centímetros abajo o porque el señalamiento de no fumar estaba en un lugar que no era tan visible, por cosas que se pueden solucionar de manera tan simple que no implican el cierre del negocio”.

El candidato dijo que con su programa “atrévete a emprender” se pretende generar capital semilla para la creación de nuevas empresas “con miras a que la ciudad de México se convierta en el centro de emprendimiento más relevante de todo Latinoamérica”.

Lo que se busca, expuso, es tener “todo lo que se necesita, tendremos en el programa formación y capacitación para el emprendimiento; seguimiento y acompañamiento; financiamiento desde capital semilla capital de segundo nivel, incubadoras, aceleradores de empresas”.

Además, habría acompañamiento para la creación de nuevas empresas y nuevos emprendimientos para que sean más jóvenes más hombres y mujeres que puedan participar en el emprendimiento de su negocio lo empezaremos a fomentar desde los Conalep desde las preparatorias.