En conferencia “Sin miedo a la verdad”, comentó que no hay ningún acercamiento con el partido español; incluso, sostuvo no conocerlos y mencionó que es más fácil que Vox llegue con Morena, porque hay una “ala derechosa”.

“No existe, no los he visto nunca en mi vida. No existe ese planteamiento, se lo inventan. Se lo elucubran. No sé si se echa una nota y escribe ‘Xóchitl está vinculada’. Ni los conozco. No los he visto nunca en mi vida”, mencionó.

La candidata recordó que hace más de un año Vox se reunió con la bancada panista del Senado, pero ella no asistió al encuentro, ya que no comparte el posicionamiento que tiene este organismo político.

Mencionó que esta reunión no significó que el partido español diera “apoyos” al PAN. “Yo pinto mi raya clarita. No me ando con rodeos", dijo.

"Yo se los dije al grupo parlamentario: ‘No voy a esa reunión. No comparto nada con ese partido. No tengo ninguna visión positiva’. No soy una mujer de derecha, no soy una mujer radical en nada, soy una mujer capaz de hacer inclusión. No voy con voz a ningún lado (…) Ser reunieron cómo lo hace cualquier partido político. Yo decidí que no me iba a reunir con nadie, pero eso no quiere decir que hubo apoyos”, declaró.