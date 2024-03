Sueldo de AMLO enfrenta a Noroña con consejeros electorales

Sin embargo, Fernández Noroña lejos de centrarse en la orden del día, abrió el debate al insistir en que los consejeros electorales no respetan la Constitución, en cuanto a los salarios que perciben.

“Por ejemplo, no me cansaré de decir que no respetan la Constitución en cuanto a salarios, ganan más que el Presidente de la República. ¿Perdón? ¿Miento? ¿Que ganen más? Bueno, me podría preguntar en todo caso, en vez de interrumpir, pero yo sé que ganan más que el Presidente de la República”, acusó.

“…no me dejaba de mi abuelita, menos me voy a dejar de un consejero, una consejera. Entonces, si quieren respeto, vámonos respetando, porque no miento. A los recibos de pago me atengo”, soltó.

Consejeros debaten señalamientos

De entrada, el consejero Uuc-Kib Espadas le recordó que cuando había una izquierda laborista en este país, se tenía perfectamente claro que una cosa era el sueldo y otra cosa era el salario.

“El sueldo es, efectivamente, una parte periódica que se cobra por un trabajador, pero el salario incluye otra serie de prestaciones”, le dijo.

Y detalló que en el caso de los consejeros electorales, el sueldo y salario “son una y la misma cosa, por mandato constitucional”, por lo que no percibe otras remuneraciones, más que las que le otorga el INE, institución que por no le paga la ropa, ni los gastos de su hijo, ni mucho menos el departamento que habita u otros gastos.

Espadas Ancona resaltó que en el caso del Presidente de la República, además de su salario, recibe una infinidad de prestaciones.