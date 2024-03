Xóchitl Gálvez promete guarderías nocturnas para mamás trabajadoras

Les pido que me ayuden a ganar: Xóchitl

La candidata presidencial aprovechó nuevamente en pedir el apoyo de transportistas para ganar las elecciones del 2 de junio y hasta convencer a su trabajadores para que voten por ella.

"Sí les pido que me ayuden a ganar, sí les pido que si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre, si están de acuerdo sus empleados de que no puede seguir con la atención que tienen en el IMSS, me ayuden a ganar", dijo.

Tras este mensaje, algunos integrantes de Canar respondieron que contara con todos ellos y que ella “es la única opción que tenesmo para que México salga adelante, porque con las otras opciones vamos al matadero”.