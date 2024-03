Por Semana Santa, diputados decidirán destino de la jornada de 40 horas en abril

La Jucopo decidiría hoy si lleva ya el asunto a la plenaria y cuándo, pero el tema se difirió nuevamente, dio a conocer la diputada Susana Prieto Terrazas, una de las promotoras de la reducción de la jornada laboral, y exmorenista.

Recordó que la Jucopo decidirá cuándo somete el asunto a votación del pleno y Morena tendrá el voto decisivo pues en ese órgano ese partido tiene voto ponderado y con 202 legisladores morenistas, es mayoría.

En rueda de prensa, Prieto, quien realiza una campaña de acopio de firmas para insistir en la aprobación de las reformas, dio a conocer que ya lleva casi 70,000 y seguirá en la recaudación para entregarlas a la Jucopo de la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores en apoyo a su demanda de legislar ya en la materia.

Pidió a los trabajadores firmar, reunir apoyos y no atender los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que ya se vote después de las elecciones de junio.

“En contraposición a lo expuesto por el presidente de la República en su mañanera que sugiere que ésta y la iniciativa de doblar el aguinaldo se pasen hasta después de las elecciones del 2 de junio les diré a todo el pueblo mexicano, que la 65 Legislatura termina su última sesión ordinaria el 30 de abril tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores por eso si van a estar juntando firmas pongan turbo a esta participación activa de la clase trabajadora para poder presentar estas firmas”.

Informó que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara se reunió la semana pasada para hacer una calendarización del análisis, discusión y votación de las iniciativas presidenciales “y se está contemplando que las del presidente pasen por lo menos a más tardar el 20 de abril para darle 10 días a la Cámara de Senadores para que las vote.

Recordó que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que esto pasaría el 15 de abril al salón de plenos y el diputado morenista tiene un voto ponderado porque su voto representa 202 diputados.

Por tanto, “muy seguramente en el acuerdo de la Alianza Seguimos Haciendo Historia Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el del Trabajo (PT) tendrán en sus manos la decisión de pasar esta iniciativa a votación”.

Así que “por los que dicen ya no pasó, por los que dicen el presidente manda, el presidente la congeló, o en las redes sociales que dicen que si no hay 40 horas no habrá voto”, mientras no llegue el 30 de abril, seguiremos haciendo esfuerzos.