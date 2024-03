Diario de campañas | Sheinbaum ofrece un sistema de puertos fronterizos

Desde Teoloyucan, Estado de México, Claudia Sheinbaum criticó la propuesta de seguridad de su contrincante a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, pues dijo que no es con “mano dura” que se combatirá la violencia, sino con justicia.

“No es una cuestión de mano dura, no es una cuestión de más cárceles, no es de que yo tengo la valentía, no, es una cuestión de justicia en todo el sentido de la palabra. Justicia social para que ningún joven tenga que irse a la delincuencia que funcione el sistema de justicia en el país, que funcionen las policías, ministerios públicos y el poder judicial. Eso lo vamos a lograr, vamos a seguir disminuyendo los delitos”, afirmó en tierra mexiquense.

En el arranque de su campaña, la abanderada de la oposición ha criticado la política de “abrazos, no balazos” para atender la violencia en el país y ha adelantado que de ganar, creará megacarceles y retirará a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia advirtió que habrá “guerra sucia” en la campaña, sin embargo, llamó a no creen en noticias falsas.

“Va a haber guerra sucia, ya ven lo que dicen del presidente, pero lo importante es que nosotros comuniquemos la verdad, que no nos dejemos llevar por esas noticias falsas, además que entre todos nos organicemos muy bien porque para ganar la elección como la queremos ganar debemos estar bien organizados”, comentó.