Xóchitl Gálvez propone pacto con los hombres

Mientras, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, aseguró que no asistirá a la marcha de este 8 de marzo para evitar que se politice la manifestación; además, planteó que exista un pacto con los hombres.

“Este año no voy a ir a la marcha para evitar que se politice, que crean que me quiero aprovechar de la marcha, pero la primera vez que vi la marcha me puse a pensar que cuando vivía en Iztapalapa y fui abusada, no había la posibilidad de quejarte”, dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, propuso que exista un pacto entre mujeres y hombres, donde se comprometan al respeto mutuo.

“Me encanta que las chavas puedan decirle que no están dispuestas a soportar violencia, pero creo que debemos construir un pacto con los hombres, un pacto donde nos respetemos mutuamente, salgamos adelante, distribuyamos roles”, mencionó.