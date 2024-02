INE anuncia campaña para reforzar seguridad de capacitadores electorales

El consejero Jaime Rivera, expuso que no hay motivos contundentes para emitir “alarmas”, pero sí hay condiciones, “hechos ya consumados o en marcha” que indican que se debe dar un seguimiento puntual a este asunto y mitigar o subsanar probables efectos negativos.

“Si no consideráramos que hay algún efecto negativo, los uniformes, estas prendas de capacitación que llevan los capacitadores parecerían innecesarios y no es así y, no solo es por hacer presente la identidad del INE.

“Es porque la experiencia, y hasta el sentido común y más en condiciones de inseguridad grave que hay en México desde hace años, se considera importante esas prendas de identidad para facilitar la confianza de las personas que son visitadas para poder participar en las actividades de capacitación y además para que el tránsito en vía pública, calles, en comunidades rurales goce de menores riesgos desde el punto de vista de la seguridad”, añadió Rivera Velázquez.

Durante la sesión de la Comisión de Capacitación, la consejera Dania Ravel indicó que si bien el INE ha tomado medidas emergentes para poder solventar la falta de uniformes y celulares, derivado del retraso de los proveedores, es un hecho que los capacitadores no han logrado realizar su trabajo en condiciones óptimas.