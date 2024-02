Sheinbaum perfila propuestas de campaña con proyectos y pendientes de AMLO

Entre las cosas que ha ofrecido dar continuidad está la austeridad, mantener los programas sociales, fortalecer al IMSS-Bienestar y reactivar el transporte de pasajeros vía ferrocarril y así como las reformas estructurales planteadas por el presidente al Poder Judicial, al sistema electoral y a los órganos autónomos.

La propuesta es total continuidad, ello para no marcar ningún tipo de distancia de López Obrador que pueda implicar pérdida de votos de la base dura de la que ya goza Morena, señala Azucena Rojas, profesora de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

La catedrática explica que cuando hay una elección presidencial es entendible que el candidato del partido en el gobierno ofrezca continuidad, pero tiende a plantear cambios en lo que no ha funcionado, sin embargo, con Sheinbaum, lo que se aprecia es fidelidad al proyecto en su totalidad.

“Estamos observando que lo que ofrece es ‘un voy a continuar con el proyecto, y voy a seguir la línea que ya se me está entregando’. Pareciera que Sheinbaum siente que si se separa de López Obrador, perdería votos, ella se sabe dependiente de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, de las empatías que genera, para poder seguir arriba en las encuestas”, sostiene.

Ella no va a contradecir o marcar distancia de lo que el presidente presente, para ella lo más importante es que a las personas les quede claro que ella es la continuidad, que va a continuar con el proyecto" Azucena Rojas, catedrática del Tec de Monterrey.

Desde la contienda interna para definir al candidato de Morena, Sheinbaum fue clara en la continuidad que ofrecía. “Yo no digo cambio. Por ahí puso Morena en algún lugar ‘continuidad con cambio. Yo digo continuidad con sello propio”, dijo el 19 de junio de 2023 en su arranque de giras por el país.

En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbuam para que se encargue de la conducción del movimiento. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La analista política, Paula Sofía Vásquez, afirma que en la carrera por la Presidencia de la República, Sheinbaum va “montada” en el movimiento obradorista, por lo que no marcará ninguna distancia del proyecto que representa López Obrador, quien en la recta final de su gobierno aún goza de una aprobación superior al 50%.

“¿Por qué Claudia no va a hacer cambios? porque Claudia sabe que va montada en el obradorismo. Ya vimos una declaración en la que ella decía yo no voy a traicionar nunca al movimiento, yo no voy a traicionar nunca al presidente. Ella tiene muy bien medido por lo menos, hasta el día de la elección que los votos siguen siendo de Andrés Manuel López Obrador, no de Claudia Sheinbuam”, explica.

En elecciones pasadas y con candidatos emanados del mismo partido gobernante, si bien se hablaba de continuidad sí se trataba de marcar diferencias. Por ejemplo: en la elección de 2018, José Antonio Meade habló de dar continuidad a la obra que encabezó Enrique Peña Nieto, pero ofreció: “identificar lo que debemos cambiar”. En 2012, Josefina Vázquez Mota marcó una distancia del presidente Felipe Calderón al “plantear un México diferente”.