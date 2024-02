MC: Se extiende el México en que se pide permiso a narcos para ser candidatos

Según la iniciativa Votar entre Balas, elaborado por Data Cívica y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Movimiento Ciudadano no es el partido que más bajas ha sufrido, pero de 2018 y hasta fines de 2023 se tenía contabilizadas 95 víctimas de ese partido, entre amenazas, atentados, secuestros, y 57 casos derivaron en el asesinato de aspirantes, precandidatos, candidatos, alcaldes o dirigentes de esa fuerza política.

De ellos 76 eran dirigentes o aspirantes de nivel municipal, en donde los expertos coinciden en señalar que existe más riesgo.

En entrevista en la Cámara de Diputados, López Ochoa advirtió que “se viven grados de violencia, terribles” y como Estado es preciso responder a esto “porque la verdad es que sí, nos estamos quedando cortos”.

Recordó que la semana pasada al líder de MC en Guerrero lo bajaron en la carretera del Sol de su vehículo, le robaron su celular a él y a la dirigente de mujeres en el estado y a esa delincuencia común se agregan episodios de presiones del crimen organizado.

Pidió que se reconozca esa realidad para atenderla: “obviamente hay muchos candidatos que reciben amenazas, hay muchos sitios en los cuales se solicita que se pida permiso a ciertas personas para efectos de que puedan ser candidatos. No estoy diciendo nada que no se sepa sino que es algo que no tenemos que negar una realidad que está ahí y que sí tenemos que ver los mecanismos para proteger a todos los que quieran hacer política en este país y a todos los ciudadanos en general”.