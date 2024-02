Diputados crean grupo para seguir paso a paso la violencia en la elección 2024

Aunque ese grupo de trabajo no tiene mayores facultades y es prácticamente de denuncia, podrá solicitar información a las dependencias de gobierno, pedir entrevistas con funcionarios o realizar visitas.

El grupo de trabajo se instalará con legisladores de todos los partidos, pero tomará sus resoluciones por voto ponderado, es decir, la votación de los integrantes no es individual sino que equivale al peso de cada grupo parlamentario que representan, por lo que Morena y sus aliados tendrán mayoría.

Junto con la decisión de integrar ese grupo se acordó invitar a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez a la Jucopo de la Cámara de Diputados, en encuentro privado, el próximo 20 de febrero.

Romero aseguró que no hay interés en reunirse sólo para criticar la estrategia de seguridad, sino que hay interés en ponerse a disposición de la Secretaría para reforzar la seguridad en el país y no sólo la de los abanderados.

“El tema de la inseguridad y de la violencia, no es solamente un tema que atañe a las y los candidatos. Somos 130 millones de almas los que vivimos en este país, que queremos seguridad. No es que estemos priorizando la vida exclusivamente de aspirantes a una candidatura o a un cargo (pero) por lo menos en esta etapa, (queremos) que este gobierno asegure la integridad física de las personas que aspiran a un cargo popular”, indicó el panista.

El legislador insistió en que “nadie quiere” politizar el tema de la seguridad, pero ”nada más no vayan a pensar que denunciar es no querer cooperar o es politizar”, por lo que “por supuesto que vamos a denunciar” los casos de violencia e inseguridad y el PAN no se dedicará a tratar sólo los temas legislativos, que son los que le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador.