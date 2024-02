Arturo Zaldívar defiende su “pensión dorada”

Zaldívar participó en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en donde fue cuestionado sobre su retiro y el discurso de austeridad que enarbola la cuarta transformación, a la que apoya ahora como parte del equipo de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.

El exjuzgador dejó el cargo en noviembre pasado, faltándole un año para el retiro, por lo que recibe sólo la parte correspondiente a esos años de trabajo.

Morena ha sostenido en que los ministros de la SCJN reciben percepciones de privilegio, aun con la reducción que hubo durante la gestión de Zaldívar como ministro presidente.

De acuerdo con el presidente López Obrador, los ministros –y Zaldívar, quien dejó el encargo apenas en noviembre- tienen ingresos por 600 mil pesos al mes.

En la rueda de prensa, Zaldívar defendió con tres argumentos por qué no le aplica una reducción de percepciones y prestaciones, propuesta que ha mantenido Morena para jueces y magistrados, así como para funcionarios de organismos autónomos, sin importar cuando entraron en funciones o cuando entró en vigor la Ley de Austeridad o la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“La reforma al artículo 127 constitucional a mí no se me aplicaba. Yo llegué antes de que entrara en vigor consecuentemente a mí me protege un artículo que establece que durante el tiempo de mi encargo no se me podía bajar el sueldo”.

Aun así, recordó, a propuesta de él los ministros decidieron reducirse sus percepciones.

Además, añadió, “los ministros de la Corte y los jueces y magistrados tenemos una garantía judicial. Ese es un texto expreso” en la Constitución.

Agregó a sus argumentos el principio de no retroactividad, pues sí se les debe aplicar la ley –que establece que nadie debe ganar más que el presidente y Morena alega que incluso integrantes del Poder Judicial- “a todos, pero no retroactivamente porque también es una garantía y un derecho”.

Le preguntan al ex ministro Arturo Zaldívar sobre la austeridad si va a renunciar a la pensión dorada de la que goza como ex ministro y responde que esta NO, al no ser retroactiva. Porque asegura estar protegido por la Ley,…

“La austeridad republicana quiere decir que no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos, hay quienes pretenden decir -que ahora es de moda ¿no?-- vamos a ver quién de la 4T está en un restaurante o se subió un avión, le tomamos una foto y decimos miren es una hipocresía, no, no, eso no tiene nada nada que ver”, expuso.

“no he recibido un solo centavo contrario a la Constitución ni contrario a ningún principio y si en un momento dado se decidiera otra cosa, pues lo aceptaré sin ningún problema. Yo no me hice ministro para tener ningún privilegio ni ninguna ventaja ni ningún sueldo me hice ministro por una vocación de servir al país y hoy estoy donde estoy también por una vocación de servir a un país”, dijo.