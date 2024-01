En precampañas, MC destinó sólo el 8.2% de publicidad digital en FB para Máynez

El reto rumbo a las elecciones

Los spots en Facebook generan un reto para la fiscalización electoral dado que no se puede limitar el contenido que ven los ciudadanos y aún cuando su difusión se hizo en precampañas, cuando solo tendrían que estar dirigidos a militantes y simpatizantes partidistas, no se hace la diferencia, lo que trasgrede la Ley General de Instituciones y Procedimientos Legales , donde se establece que los mensajes como precandidatos deben estar dirigidos exclusivamente a simpatizantes de cada partido.

Durante la mesa de análisis Bots, IA y elecciones, Alberto Escorcia, periodista experto en redes sociales e Inteligencia Artificial, y Georgina de la Fuente, especialista en temas electorales, coincideron que los contenidos en las redes sociales tienen un impacto relevante en la ciudadanía tanto por su alcance como la posibilidad que tienen de esquivar las leyes.

“Creo que las redes sociales y el internet tienen más presencia y más penetración en la sociedad de lo que imaginamos”, señaló Escorcia al advertir que los contenidos y gasto puede ser mucho más grande, pues –por ejemplo– solamente Facebook deja analizar los anuncios que se declaran como políticos, pero hay muchos más.

De la Fuente considera que aunque “el algoritmo de redes sociales genera una caja de resonancia”, no es tan fácil cuantificarlo, pues no hay nada en la ley que sirva para ello.

“En el tema de la fiscalización sucede sobre los anuncios pagados en las redes, no hay capacidades en la unidad de fiscalización del INE, hasta el momento, para identificar estas campañas coordinadas, bots, la amplicación de cierta información. No hay y no existe esta capacidad para identificarlas dentro del INE”, advierte.