Tribunal pospone discusión sobre multas del INE a Morena

Retiro de proyectos, es “una situación normal”

La magistrada presidenta Mónica Soto aclaró que se trata de una “situación normal” al interior del pleno y que cuando existe falta de estudio u otra situación, cada magistrado está en libertad “de subir o dejar abajo, modificar los asuntos listados”.

“Me parece que es de una absoluta normalidad en este órgano y si creo que estoy en la obligación de rechazar cualquier situación que pueda parecer que hay alguna duda respecto a algo que es absolutamente normal magistrado, ahí yo le pediría que actuemos como siempre lo hemos hecho, y en este tema de normalidad”, pidió.

La filtración es falsa

De entrada, el magistrado ponente de la Mata Pizaña dijo que las “filtraciones” al Reforma “no son nuevas”.

“Siempre ha habido aquí personas cercanas al Reforma que han filtrado cosas. Me acuerdo perfecto de mi proyecto del PES que fue filtrado a ese que es uno de los diarios más importantes de México. No me sorprende que se haga algún tipo de filtración de ese estilo”, resaltó.

Aclaró que esa filtración, “como casi todas, habría que decir, se trata de una mentira” y explicó que la representación de Morena le solicitó una audiencia, lo cual está documentado y puede hacerse público.

“La representación del INE hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia. Repito y lo quiero hacer nota: lo tengo documentado. La filtración es falsa. No hubo ningún tipo de fórmula para tratar de bajar el proyecto antes y con mucho gusto puedo hacer público el correo electrónico”, anotó.

Entonces, resumió: “No hubo ningún tipo Se debe a la solicitud de audiencia que hace el partido Morena y efectivamente, es normal que se solicite el retiro de asuntos”.

Aclaró que la audiencia o “alegato de oreja” de Morena, se llevará a cabo el próximo lunes 22 de enero.

“Los invito a mis compañeros que quieran estar presentes en el alegato”, expuso.

Reyes reviró: si bien el retiro se debe a la solicitud de audiencia que hace Morena, “y efectivamente es normal que se solicite el retiro de asuntos, lo que es normal es que salga un trascendido y después se retire. O sea, sale el trascendido publicado el día de hoy y luego viene la publicación por correo y luego se retira, eso es lo que no es ordinario”.

Las multas

-La primera multa es por un monto de 20,269,634.42 pesos, dado que Morena omitió reportar los gastos realizados por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación.

-La segunda multa es por 37,409,282.18 millones de pesos dado que Morena omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda colocada en vía pública, la cual buscaba posicionar a quienes participaban en ese proceso interno.

-La tercera multa es por 1,082,166.80 pesos, por la omisión de reportar gastos realizados por concepto de transporte. Esto es, Morena omitió presentar facturas, pases de abordar, comprobantes de pasaje, así como oficios de comisión, que permitiera identificar a los usuarios del servicio de transporte de los aspirantes a los comités de defensa.

-La cuarta multa es por 3,474,890.43 pesos, por no presentar la documentación o evidencia que justifique el gasto realizado por concepto de bitácoras de gastos menores.

De acuerdo al proyecto, se identificó que para el pago de 491 personas, no se identificó la existencia de una relación laboral con el partido, de manera que no se acredita la vinculación de las mismas en el proceso interno de selección.

“Se confirma la resolución impugnada, en lo que fue materia de controversia”, proponía el proyecto de 105 cuartillas del magistrado De la Mata.