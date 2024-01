Morena y oposición en el INE se acusan mutuamente de actos de corrupción

Ávila comentó que al igual que en su momento el excanciller Marcelo Ebrard denunció la utilización de recursos públicos para favorecer a Morena, ahora Martínez exhibe el desvío de recursos públicos para favorecer a la candidata de ese partido.

El representante panista Víctor Hugo Sondón, respaldó las declaraciones de Ávila y recriminó a los morenistas:

“Ustedes están siendo denunciados no tan sólo por nosotros, sino por ustedes mismos. Los está denunciando alguien que es de la entraña de Morena. Me va a decir que no tiene una alta identidad Sanjuana con ustedes, y los está señalando de corruptos, los está señalando de extorsión”.

El petista Pedro Vázquez, también se sumó a la defensa de la coalición que integra su partido con los “guindas” y los “verdes”, al considerar que “va por buen camino” y que el objetivo es consolidar el proyecto de visión de nación.

“No queremos caer en las provocaciones estériles y en cierta medida rijosas de algunos actores que pretenden descarrilar el camino del desarrollo económico y el bienestar de millones de compatriotas, como recientemente se materializó en el sureste mexicano con el Tren Maya”, expresó.

Fue el diputado Mario Llergo, también de Morena, quien cuestionó el que los panistas se “ofendan” cuando son retratados en su justa dimensión y además, que haya sido su propio dirigente nacional que difundiera el referido convenio con los priistas.

“Pues bueno, aquí están los acuerdos en lo oscurito, es decir, al margen de la ley, repartiéndose notarías, repartiéndose órganos autónomos y, desde luego, retomando las palabras de nuestro Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), cuando el botín no es repartido adecuadamente, pues luego, luego, se amotinan, ¿no?”, fustigó.

Este acuerdo, remarcó, no lo publicamos nosotros, Morena, fue un acuerdo que publicó en sus redes sociales el propio dirigente nacional del PAN, Cortés Mendoza.

La consejera Guadalupe Taddei recordó a ambos bandos cuál era el tema del punto de la sesión, para que ajustarán sus participaciones al mismo.

El representante del Poder Legislativo, el panista Humberto Aguilar, abrió otro flanco al citar la investigación que realizó Latinus, en donde involucra al hijo del presidente López Obrador, Gonzalo “Bobby” López Beltrán de un supuesto tráfico de influencias para otorgar contratos del Tren Maya a sus “cuates”.

“(AMLO) sólo se dedicó a denostar al periodista Carlos Loret de Mola, en lugar de contestar los graves señalamientos incluidos en el reportaje”, reprochó.

“Y esa es la dinámica que traen los representantes del Poder Legislativo de Morena y de Morena a esta mesa. Lo mismo que hace el presidente, desviar la atención de las acusaciones presentadas con pruebas y audios comprometedores, afirmando creo yo irresponsablemente que Loret es corrupto, muy corrupto”, dijo Aguilar.