Xóchitl Gálvez exige a López Obrador dejar de "criminalizar" a jóvenes

"Hace lo que quiere la delincuencia organizada y no existe el Estado mexicano, le hemos entregado territorios completos a la delincuencia organizada. Ahí sí, me apena que el ejército con todo su poder no pueda con unos delincuentes. Yo digo que de segundo pelo, pero bueno”, manifestó en entrevista.

“Yo sí sueño ser un gobierno que ataque frontalmente a los delincuentes con estrategia, con inteligencia", agregó.

Gálvez advirtió que el presidente, al señalar que la violencia se debe al aumento en el consumo de droga, hace a un lado su responsabilidad.

“Hace seis años que no se realiza la Encuesta Nacional de Adicciones y se carece de datos sobre drogadicción”, señaló Xóchitl.

“Cuando se están atacando a inocentes, pues para eso tiene la fuerza del Estado”, agregó la precandidata de la Coalición Fuerza y Corazón, integrada por Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI( y de la Revolución Democrática (PRD).

“Fueron seis en Celaya y son dos en Salvatierra y son cinco en Lagos de Moreno, o sea, ¡ya! Qué bueno que la candidata de enfrente hable de los jóvenes. Qué malo que no hable del tema ambiental que está dañando el futuro de los niños y los jóvenes y qué malo que no hable que lo que está pasando en el país con los delincuentes que están asesinando jóvenes”, apuntó.