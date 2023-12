Sheinbaum llama a impulsar el “Plan C”; Xóchitl lamenta designación en el TEPJF

“No vamos a cambiar la esencia de la Cuarta transformación, vamos a construir el segundo piso. Pero yo no puedo sola, necesito de ustedes, necesita de todas y todos ustedes. Necesitamos lo primero: el próximo año no solamente a ganar la presidencia, sino que necesitamos impulsar el plan C”, dijo.

En San Felipe del Progreso, pilar del pueblo mazahua, enfatizamos que vamos a seguir apoyando a todos los pueblos originarios con planes de justicia.

Seguiremos construyendo el mejor México posible y eso solo se puede hacer con bienestar y en donde la prosperidad sea compartida… pic.twitter.com/3CYNAEENqn — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 15, 2023

En Teziutlán, Puebla, donde se reunió con productores agropecuarios, la precandidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, lamentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrente conflictos internos en el marco del proceso electoral en marcha, lo que derivó en la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez.

“Bueno, pues qué mal por el Tribunal tener conflictos a estas alturas. A mí lo que hoy no me genera es confianza, la verdad yo no tengo toda la confianza hasta no ver cómo van a actuar los magistrados”, dijo al cuestionarle sobre la designación de la nueva magistrada presidenta Mónica Soto.

La senadora con licencia fustigó la pretensión del presidente López Obrador de buscar “apoderarse de todas las instituciones, porque no acepta la división de poderes”.