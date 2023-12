Samuel, Mariana y PRI se trenzan en acusaciones en la arena de las redes

Pero ambos tuvieron respuesta. La diputada local priísta Lorena de la Garza hizo un reconocimiento a la influencer por su labor con la niñez, pero atajó que es Samuel García quien intentó pagarles a cambio de la licencia y hace meses, intentó de cooptarla para irse a Movimiento Ciudadano (MC).

La licencia de todas formas se otorgaría porque es su derecho, dijo la legisladora en tono conciliador, pero “tu esposo, a lo mejor esto tú tampoco lo sabes, pero a través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos por aprobar su licencia y por supuesto que no aceptamos”, reveló de la Garza.

En un video en Twitter, la legisladora del tricolor recordó que el tipo de acusaciones hechas son difamación y eso le obligó a responder: “tú mencionaste a los diputados, nos llamaste parásitos y nos dijiste que pedimos dinero y posiciones cuando eso es falso” por lo que le pidió no incurrir en la perpetuación de discursos de odio.

“Sobre tus acusaciones recientes de supuestas solicitudes de favores o que pedimos dinero a cambio de apoyo político hacia el señor gobernador, quiero comentarte lo siguiente. A lo mejor tú no lo sabes, pero para mí no es un tema de dinero. En mayo de 2022, el hoy presidente de MC antes director del DIF me citó en un café (…) me ofreció 9 millones de pesos a cambio de irme a la bancada de MC en el Congreso. Y como para mí esto no es un tema de dinero, por supuesto que rechacé esa oferta”, expuso.