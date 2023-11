Brugada, Delgadillo y Alcaraz: la paridad ante el reto de la competitividad

En la Ciudad de México, el reto para Clara Brugada no solo es atraer los votos de la clase media, de los decepcionados o de quienes no simpatizan con Morena, sino de los propios simpatizantes que no la querían como candidata. A ello deberá enfrentar el desgaste que provoca gobernar.

“Morena tiene perdida la Ciudad de México desde el 2021. En estos tres años, no ha hecho ningún acto llamativo, poderoso que realmente recobre la confianza de la ciudadanía. Hay problemas con el Metro, con el drenaje, con la sequía, no hay el suficiente suministro de agua, la Ciudad de México vive momentos angustiantes cuando hay una restricción de agua, entonces Morena no está haciendo un buen gobierno en la Ciudad de México y pareciera que no le ha caído el 20 de que tiene que recobrar el espacio perdido en las elecciones pasadas”, agrega Saúl Ramírez.

Clara Brugada buscará mantener la Ciudad de México, bastión de izquierda en el que la oposición ganó terreno en 2021. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

Para José Antonio Carrera hay un factor que ayuda a Clara Brugada: el candidato es Taboada, y no Xóchitl Gálvez.

“Xóchitl hubiera sido la candidata indicada para para llevarse a la Ciudad de México, ante el comportamiento electoral que vimos en 2021 donde se partió en dos la Ciudad de México. Yo sí veía como una candidata carismática para ganar el bastión clásico de la izquierda”, sostiene.

Jalisco

En la tierra tapatía, Claudia Delgadillo logró su nominación como lo hizo Clara Brugada: al aplicarse la paridad de género.

Desde meses atrás, Carlos Lomelí era percibido como el candidato natural debido a que en 2018 contendió por la gubernatura y se quedó en segundo lugar.

La candidata de Morena tiene sus raíces en el PRI, partido en el que ocupó la Secretaría general de la CNOP, Guadalajara, fue integrante de la Comisión de Procesos Internos del PRI y otros cargos partidistas.

Claudia Delgadillo llegó a la Cámara de Diputados postulada por el PVEM. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Además de no ser un cuadro formado en Morena, Delgadillo deberá enfrentar la fuerza de Movimiento Ciudadano y Enrique Alfaro.

“En Jalisco vemos que Movimiento Ciudadano, el gobernador Alfaro, tiene todos los hilos de la de la de la madeja política, y, por lo tanto, no es fácil que, en la figura de Claudia Delgadillo, se logre arrebatar este bastión a MC, no le va a alcanzar a Morena, tampoco para alzarse con el triunfo”, agrega Saúl Ramírez.