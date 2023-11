Jaloneos en el Frente: riesgo de daño colateral a Xóchitl Gálvez

Persiste el riesgo de rupturas

Ambos analistas consideran que panistas, priistas y perredistas, lograron solventaron sus diferencias y, antes del plazo oficial, registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la coalición parcial Fuerza y Corazón por México para contender juntos en la Presidencia de la República, en 253 de 300 distritos y 30 de 32 fórmulas al Senado, pero lo cierto es que no pudieron evitar que el bloque sufriera “grietas”.

De último momento, los aliancistas lograron desactivar la amenaza perredista de contender solo al Congreso, ante la posibilidad de quedar fuera del siglado de las candidaturas, por lo que se pactó que las únicas entidades en las que no irán juntos para competir por el Senado serán Oaxaca y Tlaxcala, en tanto que los distritos entrarán a negociaciones particulares con posibilidad de ser ampliados a más de los 253.

“El Frente debe ser cuidadoso para no acabar divido más allá de lo que la propia negociación de las candidaturas ya trae naturalmente. Esto es, que no abra demasiados flacos de ruptura en esta negociación porque unos cuantos quieran quedarse con la mayor parten de las candidaturas o quieran definirlas”, acota el abogado y consultor Espinosa Silis.

Explica que la previsión es que para 2024, priistas y perredistas tendrán menos lugares en el Senado que los obtenidos en el 2018; “entonces, los lugares de representación también estarán muy peleados. El PRD aspirará a uno o dos lugares y el PRI, no creo que más de cinco o seis lugares”.

Señala que detrás de los últimos movimientos y salidas que se han dado en el Frente, invariablemente su precandidata Xóchitl Gálvez sufrirá cierto daño colateral.

“No sé cuánto margen de maniobra tenga Xóchitl como candidata presidencial en la definición de las candidaturas. Esto es, qué tanto escuchen lo que ella tenga qué decir a diferencia de Morena donde al PT y al PVEM les toca acatar lo que el partido guinda decida, tal y como ocurrió en la definición las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno...

“En donde el Frente puede pagar los ‘platos rotos’ es ante la opinión pública, es decir, dejar una imagen en la que no se muestre que haya unidad, por lo que deben cuidar mucho la definición de las candidaturas. No dejar rupturas que pongan en riesgo los triunfos electorales, por lo que deberán abrir las candidaturas de una forma plural para tratar de abarcar a todas las corrientes, ideologías, visiones y voces del partido y no que sea un cupular quien decida las candidaturas para los suyos”, establece.

Oposición, va tarde al 24

“En realidad, si la oposición quería ganar algo en el 24, debió iniciar su trabajo desde el 2018”, aclara el analista y consultor político Dworak.

“Si (panistas, priistas y perredistas) creyeron que iban a ganar con una candidatura muy ‘populachera’, creo que ahora estamos viendo el tamaño del error en que incurrieron, en lugar de haber hecho un trabajo serio desde 2018”, afirma.

Para el académico, el bloque opositor debió iniciar un ejercicio serio de autocrítica de por qué perdieron en el 2018, de por qué en lugar de mantener un cierto círculo de personas, no prepararon nuevos cuadros.

Se trataba, señala, de “quitar” a esa generación de políticos que los llevaron a la derrota, de apostar por la descentralización de cuadros político, de estructuras y de tener una visión de triunfo para poder no solo contender sino poder darle batalla a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y toda la estructura que hay detrás de ella.

A pregunta expresa, el también experto en temas legislativos considera que el “destape” que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, de sus “corcholatas”, en lugar de movilizar a la oposición, pareciera que la paralizó, a tal punto que en lugar de ponerse de acuerdo y cerrar filas, en pleno inicio de precampañas, terminó por hacerle varias grietas.