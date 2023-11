Clara Brugada aventaja 32.6% a Santiago Taboada en CDMX, según encuesta

En el sondeo refiere que la exalcaldesa de Iztapalapa tiene una ventaja de 32.6% sobre el alcalde con licencia de Benito Juárez.

Mientras tanto, 9.3% dijo que no votaría por ninguno de los anteriores y 7.0% dijo que no sabe o no contestó.

Al preguntar a los encuestados "¿Si el día de hoy se realizaran las elecciones para elegir jefa o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por cuál partido votaría usted?", Morena alcanzó 51.6%, seguido por el PAN, con 17.9%; luego del PRI, con 3.2%, y el PRD, con 0.9%.