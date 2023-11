“Bancada morenista, pronto serán oposición”, dice Xóchitl en su adiós al Senado

"Compañeros de Morena, estoy segura de que el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron", dijo en su mensaje de despedida a la bancada del partido guinda, a la que recordó que juntos votaron por la constitucionalidad de los programas sociales y les adelantó: “en mí no cabe la revancha”.

"Ni un paso atrás, ni un peso atrás para apoyar a los más lo necesitan, hay que fortalecer los programas sociales", aseguró en su discurso de adiós, en el que aseguró que fue “misión cumplida”.

Hoy termina una etapa en mi vida, de la cual me siento profundamente agradecida. Agradezco a todos y todo el @senadomexicano. Fueron 5 años increíbles. Ahora, a librar la madre de todas las batallas. Vamos juntos y vamos todos. #EstoApenasComienza https://t.co/WoQcPQWY4C — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 15, 2023

En su última sesión como senadora para competir por la Presidencia, Gálvez presentó dos iniciativas de reformas constitucionales, y les encomendó a sus ahora excompañeros de escaño su aprobación, pues ya no le tocará participar en su proceso legislativo.

"Ahí se las encargo de corazón", dijo la panista.

En la primera iniciativa propone crear la figura de Gobierno de Coalición como un instrumento de gobernabilidad democrática.

Esta figura consiste en la unión de dos o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, "convocados de manera expresa por la persona titular de la Presidencia de la República, que elaborarán un programa de gobierno compartido con la aprobación del Senado y el impulso de una agenda legislativa común”.

La segunda iniciativa, para que la pensión para adultos mayores sea a partir de los 60 años.

Estoy convencida que los #GobiernosDeCoalición pueden oxigenar nuestra democracia.



Podemos lograr que los ciudadanos sean los auténticos soberanos y quienes vigilen y auditen a la autoridad.



¡Necesitamos transitar hacia una auténtica república! pic.twitter.com/CAlxAaWf7P — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 15, 2023

Lo que sería la votación de la licencia se prolongó con las despedidas de ella y de la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, quien también solicitó licencia, pues buscará la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco.

La bancada de Morena hizo casi vacío. De más de 60 se quedaron en sus escaños apenas una decena.

Malú Mícher, senadora de Morena y afín a Marcelo Ebrard, le hizo un reconocimiento y aunque no se pronunció a favor de ella, le hizo recomendaciones.

Una de ellas que no deje que otros manden en su campaña, “que nadie decida por ti… no no no, tú vas a ser la dueña de esa campaña”.

“Sigue soñando, sigue luchando, no te puedo decir que ganes, pero sí que des una buena batalla... no dejes que el patriarcado se adueñe de tu campaña y defiende la agenda de las mujeres”, dijo.

Las senadoras de Acción Nacional (PAN), ahora su exgrupo parlamentario, la despidieron con un símbolo: todas acudieron ataviadas con vestidos regionales, como se viste Gálvez.

"La próxima vez que vengas al Congreso será para rendir protesta como presidenta", le dijo su compañera de bancada, Kenia López Rabadán.

"No la vayas a cruzazulear", le pidió Germán Martínez, del Grupo Plural, y de esa misma bancada Emilio Álvarez Icaza reconoció que Gálvez es "de las legisladoras que más diálogo tuvo con Morena", y eso es lo que se requiere porque "tenemos un país dividido".