Xóchitl Gálvez acusa que hubo sabotaje al presentar su informe legislativo

"El día de ayer rendí mi informe y alguien cortó un cable, así trozado... entonces, dicen que no les preocupo, claro que les preocupo y estuvieron poniendo en redes que se cancelaba el evento, estuvieron haciendo difusión toda la tarde de que mi evento se cancelaba, parece que estoy viviendo en los tiempos pasados", aseguró.

Así, la senadora apuntó que lo esperado es que este tipo de contratiempos vuelvan a suscitarse durante su precampaña.

"El gobierno me va a quitar la luz en los pueblos, va a avisar que no voy, por ejemplo, no me quisieron prestar el Monumento a la Revolución por había una clase de gimnasia, entonces seguramente cuando pida un lugar van a meter una clase de yoga, de lo que sea, pero ellos sí van a poder ocupar todos los espacios públicos", acusó.

"Entonces, creo que es desigual, cuando tú ves mi evento hay 20,000 personas y atrás ves una clase de gimnasia, dicen que mi evento estaba vacío”, agregó.

Así la senadora manifestó tener esperanza de que en las próximas semanas el piso comience a estar parejo, pues apuntó, "el ataque desde el oficialismo es brutal".