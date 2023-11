Xóchitl cita a Colosio ante Monumento a la Revolución: “Aún hay sed de justicia”

Arropada por gritos de “¡presidenta! ¡presidenta!”, Gálvez aseguró que un México en el que todas las familias vivan sin miedo, en el que haya educación y oportunidades, es posible.

“Viniendo desde abajo, soy la primera convencida de que primero los pobres, primero los pobres de verdad. Los pobres no son votos ni eslogan de campaña”, expresó la futura candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM).

"Soy la primera convencida de que primero los pobres pero primero los pobres de verdad", dice Xóchitl Gálvez



Xóchitl se pronunció a favor de la continuidad de los programas sociales. “Nadie puede desaparecer los programas sociales, están en la Constitución. Creo que son un mecanismo de ayuda. Sólo con oportunidades y apoyo, la gente puede salir de la pobreza”.

“Además de los programas sociales, todos los mexicanos, sin importar su origen o condición, deben tener salud, educación y oportunidades”, señaló.

La senadora aseguró que es momento de que en México se combata la corrupción de verdad y no sólo en los discursos. También se pronunció por combatir la inseguridad, problema que lacera miles de familias en el país.

“Mexicanos me dicen que viven con miedo en todos lados. Basta de abrazos y no balazos. En seguridad yo he hablado de cabeza, corazón y carácter. No debemos dormir tranquilos mientras haya niños siendo reclutados por el crimen organizado”, expuso.

“Somos un solo pueblo y tenemos que jalar parejo. La gran pregunto: ¿Construimos un mejor país o nos quedamos como estamos? Yo estoy segura de que la gente merece más. Tú mereces más. Mereces tranquilidad, atención médica, una buena vida y un buen futuro. No podemos resignarnos a vivir con miedo”, agregó.

Panistas, priistas y perredistas asistieron al evento de Xóchitl Gálvez en el Monumento a la Revolución. (Foto: Especial )

Gálvez se pronunció en contra de culpar al pasado de los problemas actuales. “No mires de dónde vienes, sino a dónde vas. Basta ya de la obsesión con la historia, ahí no está lo que queremos. Los mexicanas y las mexicanas queremos un futuro brillante”.

“Lucho y lucharé para que cada uno logre sus sueños. Esto no se trata de mí, se trata de ti, de todos ustedes. Les pido que la lucha sea lucha de diálogo, no de descalificaciones. Vayamos al encuentro con otro y conquistemos almas con la palabra y el corazón”, dijo.

“Tratarán de dividirnos. Dirán mentiras. No vamos a caer. Pero que quede claro: no nos vamos a dejar. La esperanza ya cambió de manos, está con nosotros, vive en todos nuestros corazones. Hemos roto el silencio y gritado nuestras exigencias y deseos. Tengo la certeza de la esperanza. Esta es la hora de la verdad. No de las mentiras. Es la hora del activismo, no la hora de la propaganda”, expresó.

“Es hora de luchar con el corazón. Estoy lista para emprender nuevos retos, servir sin descanso: lo haré con toda la fuerza y el corazón”, concluyó.

Xóchitl Gálvez fue acompañada por las dirigencias de los partidos políticos que la respaldan rumbo al 2024: PAN, PRI y PRD.