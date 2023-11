Xóchitl Gálvez se registra como precandidata presidencial del PRI

“Tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo. Tengan la seguridad de que no solo vamos a alcanzar (a la morenista Claudia Sheinbaum), sino que vamos a arrasar”, dijo entre porras de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

La legisladora Gálvez, que la próxima semana presentará al INE la plataforma electoral del Frente Amplio por México (FAM), destacó que, de cara a la contienda federal del 2 de junio, cada quien sabe la parte que le toca.

Llamó al priismo a convocar a sus cuadros y estructuras para hacer frente a esta nueva esperanza; “eso sí, les digo, tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional”.

Es el momento de construir un proyecto basado en la justicia social para todas y todos. Por eso, tengo la intención de ser precandidata del @PRI_Nacional a la Presidencia de la República. ♥️🇲🇽 #ElPRIConXóchitl https://t.co/tVtRYy4N8l — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 9, 2023

En respuesta, comentó que pondrá todo su corazón y todo su talento los próximos seis años y aclaró que esta lucha no es por ella, es por México.

La candidata externa dijo no desconocer las causas históricas e ideales del priismo en la defensa de las instituciones.

“Mi querido Alejandro (Moreno), he conocido a los priistas de la calle, a los priistas de la base, a los priistas de los distintos estados donde he tenido la oportunidad de recorrer y la verdad ahora entiendo que el PRI es un partido fuerte, porque está basado en su gente, en esas personas que no han perdido la esperanza”.

El líder priista Moreno Cárdenas comentó que Xóchitl Gálvez es la mujer que necesita México “y que los priistas no hacemos nuestra, es nuestra, será nuestra candidata y será la próxima presidenta de México”.

El también exgobernador de Campeche le reiteró todo el apoyo y todo el respaldo del partido.

“Aquí tienes querida Xóchitl a un gran ejército de mujeres y hombres de todo el país, los priistas estamos organizados. Estamos estructurados, estamos comprometidos…que tengan claro, el PRI va apoyar con su militancia y con la sociedad”.