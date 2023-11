Se acaba el tiempo: Ebrard está en sus últimas horas de definición sobre Morena

Ebrard desmiente supuesta hospitalización

A unas horas de que se defina el futuro político de Marcelo Ebrard, surgió una información respecto a que se encontraba internado en un hospital, hecho que el excanciller desmintió en redes sociales.

El exjefe de gobierno dijo que siguen los trabajos de su organización política “El Camino de México” y que goza de buena salud, por lo que pidió no caer en noticias falsas.

“Como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina, estoy trabajando, les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo y no, no es cierta esta información”, expuso.