Rubalcava propone debates para definir candidatura de Va por CDMX

Dijo que además de los foros -similares a los que se llevaron a cabo para la candidatura presidencial-, se requiere que las personas conozcan y comparen puntos de vista de los contendientes de los tres partidos.

“Yo diría que más allá de un foro, podamos transitarlo a un debate de contraste constructivo, de contraste de resultados y de propuestas, porque a veces en estos foros no se puede presumir que hemos hecho y que resultados podemos dar”, afirmó.

Adrián Rubalcava consideró que hubiera sido un error que las dirigencias nacionales y estatales del PAN, PRI y PRD tomarán una determinación sobre la forma en que se definiría la candidatura a la Jefatura de Gobierno, sin permitir que otros aspirantes e incluso ciudadanos puedan contender en igualdad de circunstancia.

Te invito a seguir mi conferencia de prensa 👇🏻 https://t.co/ad7FvqmUj6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 8, 2023

Lo anterior luego de las declaraciones del presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, respecto a que ya había un acuerdo para que la candidatura para la Ciudad de México fuera para su parido y para un hombre, dejando fuera a los demás aspirantes.

“Tenemos claro que la Ciudad (de México) no se gana sin el respaldo del PAN, no se gana, sin el respaldo del PRI y no se gana sin el respaldo del PRD, y para nosotros es muy importante que la alianza se mantenga”, explicó.

Rubalcava negó que la definición de la candidatura de la alianza Va por la CDMX, este sujeta a la definición de la persona que encabece la candidatura a la Jefatura de Gobierno por parte de Morena.