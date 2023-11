Aspirantes opositores rechazan que candidatura de CDMX ya sea para el PAN

En este mismo sentido, el presidente del PRI en la capital, Israel Betanzos, aseguró que entre todos los partidos se mantienen las reuniones para determinar el método de elección de la candidatura a la Jefatura de Gobierno, por lo que descartó que hayan quedado fuera de la contienda interna, las y los aspirantes del tricolor.

Desde la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesus Zambrano, lamentó que el líder panista Marko Cortés incluso ya haya dado a conocer el nombre de Santiago Taboada como candidato a la Jefatura de Gobierno.

Pidió que el proceso para la definición de las candidaturas sean consensuadas entre todos los integrantes del Frente Amplio por México, como se llevó a cabo con la candidatura de la senadora Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia de la república.

“¿Por qué sacar a la Ciudad de México de esta posibilidad? No comparto de ninguna manera que las decisiones para la Ciudad de México se puedan tomar así como se anuncia que, no sé de dónde salió, de qué manera, como se configuró esto”, externó Zambrano.

Sobre este mismo tema, Mariana Moguel y la diputada priista Cynthia López Castro, aspirantes a la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio capitalino, criticaron las declaraciones de Marko Cortés y se solidarizaron con las mujeres que también buscan la candidatura.

“Yo no creo que quieran dejar a las mujeres fuera (de la contienda interna), si las mujeres quedan fuera, no habrá alianza en la Ciudad de México, los hombres y las mujeres de los tres partidos; PAN, PRI y PRD tenemos derecho a competir, no va a ser un candidato por dedazo”, dijo López Castro a través de sus redes sociales.

Coincido con @cynthialopezc1 : en la #CDMX no se nos puede excluir a las mujeres de la candidatura a Jefatura de Gobierno #MétodoDemocrático #FAM pic.twitter.com/JkCrqxIetU — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) November 2, 2023

El Frente Amplio en la Ciudad de México aún no ha determinado una fecha específica para dar a conocer a su candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno.