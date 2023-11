Frente Amplio perfila postular a hombres en Yucatán, Puebla, Veracruz y CDMX

CDMX

Con la definición de hombre para la CDMX, resulta que el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, se perfila para ser quien encabece al FAM para la Jefatura de gobierno de la CDMX. Ello, luego de los consensos a los que la dirigencia del partido llegó con el priismo desde la selección de abanderados para los comicios del 2023 en el Edomex y Coahuila.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, “destapó” al panista como el candidato del FAM, tal y como lo hizo con la senadora Xóchitl Gálvez, para la Presidencia de la República.

En su cuenta de “X”, Taboada respondió al Ejecutivo Federal: “El presidente @lopezobrador_ dice que voy a ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le recomiendo seguir atento porque el FAM está más fuerte que nunca. De la mano de los ciudadanos, la ola opositora al régimen autoritario, transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron.

“A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos ‘desapariciones’ a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia”, posteó.

Veracruz

Mientras que en Veracruz, el tricolor deberá elegir entre el exsenador Héctor Yunes y el diputado federal José Yunes, quienes de manera oficial han señalado hasta el momento que buscarán la candidatura por el FAM.Sin embargo, el priismo en Veracruz vive una división interna, tras la “imposición” que hizo el pasado 18 de octubre, el líder nacional tricolor, Alejandro Moreno, al designar a como dirigente local y secretaria general a Adolfo Ramírez Arana y Lorena Piñón, respectivamente.

El exalcalde de Oluta, Fernando Kuri y quien aspiraba a dirigir el partido, acusó a Morena de imposición.

Un grupo de priistas tomaron el pasado 23 de octubre las oficinas municipales del partido en Boca del Río, en protesta por dichos nombramientos y dos días después, anunciaron la creación del “Grupo Veracruz”, una línea independiente a las dirigencias nacional y estatal.

En las cinco entidades restantes, Jalisco, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Tabasco, de acuerdo a los criterios del INE, se deberá postular a mujeres.