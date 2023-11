Morena dice que busca vacunarse y evitar un “Berdejazo” rumbo al 2024

En rueda de prensa, aclaró que la decisión de aplazar del 31 de octubre al 10 de noviembre la lista de aspirantes a las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, así como al CDMX, es dar más claridad a las mismas.

“Tomamos 10 días más porque queremos que haya mucha claridad, no solo en las encuestas, que como ustedes saben, se están haciendo encuestas espejo, sino también en la regla de paridad. Estamos seguros de que va haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres y necesitamos, queremos postular cinco mujeres”, acotó.

Ello, recordó, a fin de cumplir con el mandato del Instituto Nacional Electoral (INE), en ese sentido, al enfatizar que todos los aspirantes firmaron de conformidad de que se iba a aplicar una regla para garantizar las candidaturas de mujeres.

“Entonces, va a ver por lo menos, dos, tres o cuatro hombres que, ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores. No queremos que esa decisión vaya a provocar una ruptura, que se repita lo que pasó con (Ricardo) Mejía Berdeja en Coahuila, que como no ganó, no le gustó la encuesta, traicionó y dividió (al partido). Queremos vacunarnos de que no haya 'berdejazos', por eso debe de haber mucha claridad en la regla de género”, explicó.