INE: el presupuesto para 2024 es el correcto; no hay una sola cifra sin sustento

Ante integrantes de la Comisión de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que el presupuesto del órgano electoral para 2024 por un monto de 23,758 millones de pesos es el adecuado y se apega al principio de austeridad.

“El presupuesto lo dejamos establecido, es el que está sustentado en todas y en cada una de las actividades del INE. No hay una cifra en el presupuesto que no tenga sustento en la legislación electoral”, resaltó en una reunión en la que no tuvo mayores cuestionamientos de los legisladores de Morena y aliados.