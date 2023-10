Expertos: Dos visiones chocarán en 2024, ciudadanía necesita evaluar las rutas

¿Campañas adelantadas?

Rosiles Salas refirió que si bien las pre-pre-pre campañas electorales no estaban contempladas, ello es resultado de un vacío legal.

“El adelantamiento no estaba pensado en la ley. Entonces había un vacío porque si el proceso electoral empieza... empezó esta vez me parece que a partir la primera semana de septiembre de manera oficial… sí había manera de que los partidos dijeran que a partir antes de esa fecha, pues la ley no decía nada”, expuso.

Desde su visión, los partidos políticos utilizaron esa “laguna” para empezar a hacer algunos movimientos como es el de dar a conocer una silueta que luego se dijo que era Claudia Sheinbaum, “pero realmente si tú lo revisas, pues no era Claudia… uno puede decir que es una silueta que está ahí, o sea, esta parte no quisiera llamarle tramposa”.

Por ello, consideró que es mejor que cualquier funcionario que aspire a una candidatura lo diga abiertamente, pero sin utilizar recursos públicos.

“Que diga lo que quiera en términos de política, ¿no? Y que la ciudadanía sea quien decida solamente. Donde yo sí pondría el ojo sería en la fiscalización. La utilización de recursos públicos, creo que es uno de los grandes desafíos de la legislación que viene”, advirtió.