Xóchitl Gálvez pide negar ratificación a la Fiscal Ernestina Godoy

La senadora y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez se pronunció en contra de la ratificación de Ernestina Godoy para un nuevo periodo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por “los malos resultados” y por la maniobra de Morena de reformar la Constitución local para “dejarla a la fuerza”.

“La Fiscalía de (Claudia) Sheinbaum no entregó buenas cuentas; hay demasiados casos donde no se ha hecho justicia y el caso de Monserrat (víctima de feminicidio) es muy claro: sí, la policía es corrupta, pero también la Fiscalía que no hace su trabajo”, dijo la legisladora y responsable del Frente Amplio por México (FAM).