De polémica en polémica, Eduardo Verástegui busca su registro como presidencial

“Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género”, publicó el actor junto con el video en el que aparece disparando un arma.

La publicación del aspirante presidencial ha desatado la polémica, pues algunos usuarios de redes sociales han considerado que este es un discurso de odio e incitación a violencia.

Sobre polémica por el video publicado por el actor, Verástigui publicó este lunes otro tuit en donde aseguró que no se trataba de un mensaje literal.

"¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira?

Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres. De violencia, ustedes los progres son los expertos. El ladrón juzga por su condición", publicó.

Esta no es la primera polémica que Verástegui provoca, pues para conseguir su registro como aspirante presidencial el actor acudió como invitado al programa de televisión "Hoy", en donde Michelle Rubalcava, uno de los conductores, aprovechó la presencia del aspirante a la presidencia de México, para cuestionarle por los comentarios que ha hecho sobre la comunidad LGBT, a quienes ha tachado de “violadores”. Ante ello, Verástegui ofreció “una disculpa".

Michelle Rubalcava estalla contra Eduardo Verástegui: "Soy de la comunidad (LGBTQ+ y nunca se me ha antojado un menor para v10l4rl0"#Vengalaalegría #EduardoVerastegui pic.twitter.com/s8U5JOZgIO — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) September 11, 2023

Pero la campaña de Verategui que ha emprendido para ser candidato en 2024 también ha coincidido con la difusión que el actor ha dado a la película que aborda la trata de película Sound of Freedom, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde y que se estrenó el pasado 4 de julio, y que además contó con el apoyo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

🔴 Donald Trump llama "posible presidente de México" a Eduardo Verástegui...



Además, lo felicitó por su película 'Sound of Freedom'.



¿En qué estará pensando Trump o qué información tiene que debamos saber en México?



¿Qué opinas? pic.twitter.com/7X3jyHsKYl — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 21, 2023

En la búsqueda de firmas para quedar registrado como candidato presidencial independiente, Verástegui ha enfocado su campaña a reunirse con ciudadanos provida y profamilia en donde ha refrendado sus valores cristianos y su oposición a la despenalización del aborto en el país.

Así Verástegui ha expresado estar en contra del aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y la adopción homoparental.