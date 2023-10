Xóchitl Gálvez: "corcholata" quiere ganar sin competir, pero no es una dictadura

Gálvez dijo que remontará la distancia que pueda tener frente a Claudia Sheimbaum, pues aunque admitió que el 50% de los ciudadanos no la conoce, consideró que terminarán por hacerlo:

“Lo que deben de saber es que 50% del país no me conoce y me va a conocer bien… tengan la certeza de que a mí no se me ha caído el metro, no soy buey.

"Nada de que se me depriman y se me apachurren. No se preocupen, tengan la certeza porque estamos trabajando, hay mucha gente que trabaja a lo wey pero a mi no me gusta eso”, agregó.

Llegando a los #DiálogoXCiudadanos.



¡Los espero por mis redes a las 11! 🤞🏼 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 8, 2023

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, se ha dedicado a recabar datos, hacer analítica, definir estrategias y procesos; definir responsabilidades y tener indicadores con precisión.

Además, reveló que tuvo una reunión con los dirigentes de los tres partidos: “!Y tenemos lista la estrategia y es una estrategia ganadora".