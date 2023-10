"Siempre vengo de abajo”, opina Xóchitl Gálvez sobre encuesta que no la favorece

Gálvez Ruiz también señaló que la exjefa de gobierno cuenta con recursos públicos millonarios para posicionarse y ella, dijo, seguirá con sus giras sin usar dinero público.

“Me divierto, yo no me preocupo… obviamente allá traen un chingo de lana, millones y millones de pesos en espectaculares, en camiones, en bardas. Obviamente, se debe de ver reflejado usar dinero del mantenimiento del metro para hacer promoción personal”, expresó en video donde pidió a sus seguidores que tampoco se preocupen.

“Mientras que allá (Sheinbaum) se anuncian en Broadway, pues yo voy a los campos de fresa a hablar con las mujeres”, dijo, pues recordó su reciente viaje a Estados Unidos, donde se reunió con mujeres connacionales.

Incluso, la senadora celebró que las encuestas la coloquen con 20% pues ni siquiera eso le reconocían:

“Qué bueno que ya subí unos 20 puntos en unos cuantos días, hace unos días decían que 50 (puntos abajo), ahora dicen que 30. Y ahora sí que 'bienaventurados los que están al fondo del pozo' porque ahí ando yo, y de aquí para adelante, empezar a subir. Y siempre vengo desde abajo”.

Ya estoy aquí en la sesión del Senado. Acá les cuento que me reuní con el comité de ética de la UNAM. https://t.co/yk1iuKaPsO — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 4, 2023

La senadora también remarcó que ella no tuvo el privilegio de que “alguien me llevara de la mano a construir lo que he construido”.