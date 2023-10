FAM deberá entregar a Mancera argumentos por los que no pasó de ronda

“Sí ha sido un proceso muy complejo, obviamente, porque sí hay localidades donde se volvió muy difícil para que las personas tuvieran acceso directo. Estoy hablando, sobre todo, de lugares cercanos a población casi rural, porque se pide una plataforma específica con Google, no cualquier tipo de aparato: se piden pixeles específicos para el tema de las fotografías, se pide que tenga prácticamente las cuatro líneas de recepción en Internet. No las tenemos aquí en el Senado, entonces imagínate. No ha sido sencillo”, dijo en su momento.

Además de Mancera, los exgobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, se quejaron de “la exclusión e injusta decisión” del Comité organizador del FAMde dejarlos fuera de la siguiente del proceso interno rumbo al 2024.

“Después del anuncio de registro de 195,575 simpatías por nuestra parte dentro del procedimiento marcado por el Frente Amplio por #México, a quince minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa nos excluyen de continuar en el proceso”, destacó Mancera en redes sociales.