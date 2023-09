Xóchitl Gálvez lamenta que México no impulse un acuerdo con EU sobre migración

Tras dicho encuentro, la aspirante presidencial se pronunció sobre la crisis migratoria por la que México atraviesa.

Al respecto, lamentó que México no impulse un acuerdo en esta materia con Estados Unidos y que está afectando principalmente a municipios fronterizos que se encuentran rebasados por el arribo de migrantes.

“Los migrantes están viviendo en condiciones infrahumanas, en albergues, donde yo he visto que comparten dos o tres familias una casa de campaña. Eso no está adecuado para los niños, pernoctan en la calle y no hay condiciones de higiene. Creo que es un tema que nos está rebasando de manera humanitaria. México no puede tratar mal a los migrantes aunque vengan de paso”, apuntó.

Además la legisladora se pronunció por terminar con el odio que se expresa en conductas racistas, discriminatorias y xenofóbicas contra migrantes que salieron de su país en busca de mejores condiciones de vida.